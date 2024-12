Ilrestodelcarlino.it - Panaroni: "Ma il treno dei tedeschi ci bypassa"

"Il Comune si attivi perché ilestivo RailJet, che collega Monaco di Baviera ad Ancona, – ha chiesto Francesco(M5S) nell’ultimo consiglio – si fermi anche a Fano. Quelporta flussi di turisti che hanno la possibilità di scendere a Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro, Senigallia ed Ancona, ovviamente saltando Fano, terza città delle Marche". "Godiamoci il bicchiere mezzo pieno – ha risposto il sindaco Luca Serfilippi – prima il RailJet si bloccava a Rimini, ora arriva fino ad Ancona fermandosi a Pesaro e Senigallia. E comunque Fano è molto ben collegata a Pesaro, con autobus ogni mezz’ora". La risposta del primo cittadini stupisceche si dice attonito: "E’ come dire che un turista tedesco che vuole trascorrere le vacanze a Fano, deve scendere alla stazione di Pesaro recarsi alla stazione dei bus (non di sera perché non ci son corse), arrivare in autobus al Pincio, prendere un taxi e finalmente farsi portare in hotel.