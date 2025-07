Inondazioni in Texas i morti salgono a 91 | 27 erano ospiti del Camp Mystic

Le drammatiche inondazioni in Texas hanno causato finora 91 vittime, tra cui 27 ospiti del Camp Mystic, un campo estivo per ragazze situato lungo il pericoloso fiume Guadalupe. La tragedia si è abbattuta principalmente nella contea di Kerr, dove 48 adulti e 27 bambini hanno perso la vita, evidenziando la vulnerabilità di una zona ad alto rischio idrogeologico. Una catastrofe che richiede immediata attenzione e risposta, per proteggere vite e comunità.

Il campo estivo per ragazze era situato lungo il fiume Guadalupe, in una zona ad alto rischio idrogeologico. Nella sola contea di Kerr sono morti 48 adulti e 27 bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Inondazioni in Texas, i morti salgono a 91: 27 erano ospiti del Camp Mystic

