Roma, 7 luglio 2025 - Non soltanto Aleix Espargaró, passato di recente dalle moto alle bici, con annesso imminente debutto al Giro d'Austria 2025 con la maglia della Lidl-Trek: nel prossimo futuro un altro fuoriclase di un altro sport potrebbe passare al ciclismo. Si tratta di Johannes Hosflot Klaebo, che dopo le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 potrebbe legarsi alla Uno-X Mobility. Le parole di Klaebo e Hushovd e i precedenti. Il miglior fondista di tutti i tempi non è nuovo ad allenarsi in bici in estate, ma stavolta sembrerebbe esserci molto di più dietro. Non ha negato né il diretto interessato, vincitore di cinque medaglie d'oro olimpiche, quindici medaglie d'oro iridate, di cinque Coppe del Mondo generali e di sette Coppe del Mondo di specialità , né i vertici della Uno-X Mobility nella figura del direttore sportivo (ed ex velocista) Thor Hushovd. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Klaebo l'anno prossimo alla Uno-X Mobility? "Prima le Olimpiadi, poi vedremo"

