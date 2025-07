Russia attacchi su centri abitati e obiettivo 1000 missili al giorno per esaurire le difese nemiche La strategia

La Russia ha intensificato i suoi attacchi in Ucraina, schierando un numero record di missili e droni al giorno, con l’obiettivo di esaurire le difese nemiche. Mai così tanti missili sono stati lanciati in un singolo assalto, trasformando il cielo ucraino in un campo di battaglia ancora più minaccioso. Questa strategia, che mira a sopraffare la resistenza, mette in evidenza una escalation senza precedenti nel conflitto.

