Quando arriverà la prossima ondata di caldo? C’è già la data e non è lontana

Se ti chiedi quando arriverà la prossima ondata di caldo, sappi che non è poi così lontana. Dopo i temporali al Nord e un generale miglioramento delle temperature, l’alta pressione tornerà a salire da venerdì 11 luglio, portando con sé un'ondata di caldo intenso. La domanda ormai non è più "se", ma "quando" e soprattutto, quanto durerà questa nuova fase di disagio estivo. Prepariamoci a fronteggiarla al meglio!

Roma, 7 luglio 2025 – Ondate di temporali al Nord, con le temperature che sono rientrate nelle medie del periodo. Ma la tregua dal caldo eccessivo dei giorni scorsi potrebbe durare davvero poco. Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana (Smi), spiega infatti che da venerdì 11 luglio si prevede una rimonta dell'alta pressione che farà salire la colonnina di mercurio, giorno dopo giorno, non è escluso allo stesso livello di quelle registrate nella prima parte di luglio. Comunque, per ora si respira. Ma l’esperto definisce "un'anomalia" non la rapidità dell'abbassamento delle temperature, dovuta al ritiro dell'alta pressione verso Sud e ai temporali che hanno colpito il settentrione, ma "le temperature registrate nel Nord Italia, sulle Alpi e anche in Europa, con 38 gradi a Berlino ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net