Maturità la ribellione dello studente | I voti rendono cattivi i compagni troppa competizione in classe La risposta di Rusconi | Pseudo protesta per comparire sui media ma i ragazzi hanno bisogno di ascolto

La ribellione degli studenti durante la maturità solleva questioni profonde sul sistema scolastico italiano. Tra voti che generano competitività e relazioni tese, emergono segnali di disagio e bisogno di ascolto genuino. La protesta di Gianmaria, un giovane di Padova, evidenzia come la pressione possa portare a reazioni estreme. La risposta di Rusconi: “Pseudo protesta per…” invita a riflettere su come sia fondamentale dialogare con i giovani per capire le vere radici del malcontento.

Il caso di Gianmaria, studente 19enne di un liceo di Padova, ha acceso i riflettori sull'esame di maturità e sui suoi meccanismi. Lo studente si è presentato alla prova orale dichiarando "Non entrate, ci metto poco" e rifiutandosi di rispondere alle domande della commissione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

