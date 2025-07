Wimbledon finisce il sogno di Sonego | Shelton rimonta ed elimina l’azzurro

Il sogno di Lorenzo Sonego a Wimbledon si spegne agli ottavi, con Ben Shelton che ribalta le sorti del match e conquista i quarti. Dopo aver iniziato con un convincente 6-3, l’azzurro ha dovuto arrendersi alla tenacia dell’avversario, che ha mostrato un tennis vibrante e determinato. Una battuta d’arresto amara, ma anche un insegnamento per il giovane talento italiano, pronto a tornare più forte e determinato per le prossime sfide.

Si spegne agli ottavi di finale il sogno quarti per Lorenzo Sonego. Ben Shelton rimonta l’azzurro e accede ai quarti. Lorenzo Sonego ci ha creduto, ma non abbastanza. Lo statunitense Ben Shelton si aggiudica i quarti di Wimbledon dopo una gara che era invece cominciata nel migliore dei modi per l’italiano. Dopo un primo set vinto, non senza qualche difficoltĂ , con un convincente 6-3, Sonego ha ceduto di fronte al tennis di Shelton, che ha dunque dato inizio alla propria rimonta, portata a casa non senza fatica. Primo set in tasca, ma Shelton alza il muro e innesca la rimonta. Parte forte l’azzurro. 🔗 Leggi su Sportface.it