Regno Unito le trattative affrettate per acquistare i droni-elicottero della Silicon Valley Rischio guerra entro il 2027

Nel cuore di un'onda di innovazione, il Regno Unito accelera le trattative con la Silicon Valley per integrare droni elicottero autonomi nella sua difesa. Con l’obiettivo di assicurarsi una superiorità strategica entro il 2027, questa corsa agli armamenti tecnologici solleva interrogativi su possibili escalation e rischi di conflitto globale. L’adozione di queste tecnologie rivoluzionarie potrebbe cambiare il volto del combattimento, ma a quale prezzo?

L'esercito britannico ha avviato delle trattative con la Silicon Valley per la fornitura di una nuova flotta di elicotteri autonomi che dovranno essere pronti entro due anni. Questi strumenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Regno Unito, le trattative affrettate per acquistare i "droni-elicottero" della Silicon Valley. «Rischio guerra entro il 2027»

