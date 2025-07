Massimo Ranieri chi era la prima ed ex moglie Franca Sebastiani | Purtroppo scelse la carriera a noi

Massimo Ranieri, icona della musica italiana, ha avuto una vita privata ricca di emozioni e incontri importanti. La sua ex moglie, Franca Sebastiani, conosciuta anche come Franchina, ha lasciato un segno non solo nel cuore di Ranieri, ma anche nel mondo dello spettacolo e della letteratura. Appassionata cantante, giornalista e scrittrice, ha condiviso con il pubblico anche le pagine più intime della sua storia d’amore con Ranieri, rivelando dettagli che ancora affascinano. Pare che i due…

Franca Sebastiani, conosciuta con il nome di Franchina, la ex moglie di Massimo Ranieri si è fatta conoscere come giornalista e cantante partecipando a diversi Festival canori come il Girofestival dove ha gareggiato con il brano “Sarà”. La Sebastiani però si è fatta apprezzare e conoscere anche come giornalista e scrittrice e poco prima di morire ha scritto un libro in cui ha parlato anche della sua storia d’amore con Ranieri. Pare che i due siano stati insieme dagli anni 60 e già all’epoca sul loro conto pare se ne dicessero di tutti i colori. La storia purtroppo ha iniziato a vacillare quando il cantante napoletano ha deciso di non riconoscere la figlia per evitare di compromettere la sua carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it