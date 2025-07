tiro a volo classifica molto corta nelle qualificazioni dello skeet dopo 100 piattelli a lonato

Dopo quattro delle cinque giornate di qualificazione, la corsa si fa sempre più serrata nel tiro a volo a Lonato del Garda. La classifica dello skeet maschile si riduce a un niente: solo pochi punti separano i protagonisti, e gli azzurri, pur ancora in gara, devono mantenere alta la concentrazione per conquistare un posto in finale. La sfida è aperta, e il destino dei nostri si deciderà nelle prossime battute.

Al termine della seconda giornata di gare a Lonato del Garda, in Italia, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, la classifica resta cortissima dopo i primi 100 piattelli delle qualificazioni dello skeet individuale maschile, che vedono ben 179 iscritti ( 176 i tiratori effettivamente al via): sono verosimilmente tagliati fuori dalla lotta per l'ingresso in finale, però, tutti gli azzurri al via. Dopo quattro delle cinque serie previste per queste affollatissime qualificazioni sono quattro i tiratori in testa con un perfetto 100100: condividono la prima posizione il kuwaitiano Abdulaziz Alsaad, lo statunitense Vincent Hancock ed i cechi Daniel Korcak e Jakub Tomecek.