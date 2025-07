Milan Saelemaekers | Qui per restare Siparietti e risate con Fofana e Loftus

Il centrocampo del Milan si anima con le parole di Ruben Loftus-Cheek, Saelemaekers e Fofana, protagonisti di un siparietto ricco di risate e complicità. Tra battute e messaggi importanti, i rossoneri mostrano il loro spirito di squadra e determinazione. E mentre la stagione procede, è chiaro che questa allegria contagiosa contribuisce a rafforzare il legame tra i giocatori e i tifosi, promettendo grandi emozioni.

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, parla a 'MilanTV' con Fofana e Alexis Saelemaekers. Parole importanti dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers: “Qui per restare”. Siparietti e risate con Fofana e Loftus

Roma, Milan all’orizzonte: Ranieri rilancia Saelemaekers - La settimana in casa Roma si apre con un retrogusto amaro dopo la sconfitta contro l’Atalanta, che ha interrotto la striscia di imbattibilità in campionato.

Convocati al raduno #Milan Maignan, Nava, Sportiello, Torriani Bartesaghi, Emerson Royal, Gabbia, Jimenez, Magni, Pavlovic, Thiaw, Tomori Bondo, Comotto, Fofana, Liberali, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Saelemaekers, Vos Chukwueze, Colombo

Milan, non si placa la contestazione dei tifosi. La Curva Sud annuncia: "Domani non saremo a Milanello" - Il clima di contestazione introno al Milan non accenna a placarsi, nemmeno ora che la vecchia stagione è ormai giunta al termine e il nuovo corso vede già due volti nuovi come il direttore sportivo Ig ... Da informazione.it

Milan, i convocati di Allegri per il raduno rossonero: out Theo - I convocati del Milan di Massimiliano Allegri per il raduno estivo a Milanello In casa Milan è già iniziata l’era Allegri. Scrive informazione.it