LIVE Sinner-Dimitrov WImbledon 2025 in DIRETTA | si parte con il bulgaro al servizio

Il grande momento è finalmente arrivato: live da Wimbledon 2025, il duello tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si prepara a infiammare il Centre Court. Mentre il pubblico si sistema, i due campioni sono pronti a scendere in campo per un match che promette emozioni mozzafiato. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, curiosità e tutte le azioni di questa sfida imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON (2° MATCH DALLE 14.00) 19:50 In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di 4 minuti via al match con il bulgaro al servizio. 19:48 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. 19:46 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro. 19:42 Il vincente del match troverà ai quarti di finale Ben Shelton. L’americano ha da poco sconfitto Lorenzo Sonego al termine di una sfida conclusa in 4 combattuti parziali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dimitrov, WImbledon 2025 in DIRETTA: si parte con il bulgaro al servizio

