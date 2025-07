LIVE Sonego-Shelton 6-3 1-6 6-7 5-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’americano pone fine al sogno del piemontese

Il torneo di Wimbledon 2025 si è concluso con un risultato sorprendente: l’americano Shelton ha messo fine al sogno di Sonego, vincendo in tre set. Un match avvincente che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo punto. Continua a seguirci per aggiornamenti, highlights e analisi esclusivi di questa emozionante giornata di tennis. Resta con noi e non perdere nemmeno un attimo dell’azione!

19.47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Shelton. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 19.45 È finito qui il torneo di Lorenzo Sonego che però può comunque essere soddisfatto per l'ottimo torneo disputato. L'azzurro è tornato per la seconda volta quest'anno alla seconda settimana di uno Slam rilanciandosi dopo la deludente stagione su terra battuta.

