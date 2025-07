Apre L' Opificio Italiacamp Pessano | contemporaneo e funzionale

Un nuovo capitolo prende vita a Pessano: l'Opificio Italiacamp, spazio storico e contemporaneo, apre le sue porte. Dopo aver condiviso il nostro amore per questa straordinaria eredità , abbiamo deciso di investire e valorizzare questa anteprima ricca di storia, trasformandola in un ambiente funzionale e all’avanguardia. L’obiettivo? Creare un luogo di formazione e innovazione, aperto a iniziative che possano ispirare e coinvolgere la comunità . L’avventura sta per cominciare.

Roma, 7 lug. (askanews) - "Quando abbiamo visitato per la prima volta la Ditta Medici ce ne siamo innamorati e abbiamo deciso di farci accogliere da questo spazio investendo su di esso e salvaguardando la straordinaria eredità e il suo patrimonio storico, rendendolo al tempo stesso un posto contemporaneo e funzionale. Oggi L'Opificio Italiacamp ospita le attività di Italiacamp e in particolare quelle di formazione ed è aperto a iniziative, eventi e rassegne culturali" ha detto Elisabetta Pessano, direttrice de L'Opificio Italiacamp, un progetto di rigenerazione urbana ha trasformato un ex marmificio in uno spazio per cultura, formazione ed eventi.

