Cobolli ai quarti a Wimbledon | l' azzurro batte Cilic in quattro set | best ranking e prima volta ai quarti di finale di uno Slam Ora Djokovic

Flavio Cobolli conquista i quarti di finale a Wimbledon, un risultato storico che segna il suo miglior ranking e la prima volta in uno slam. L’azzurro, battendo Cilic in quattro set, dà il via a una giornata memorabile per il tennis italiano a Londra. Ora, l’attenzione si sposta sul confronto di Sonego contro l’americano, promettendo emozioni fino all’ultimo punto. È un momento di grande orgoglio per il movimento tennistico italiano, che si prepara a vivere altri momenti di gloria.

Wimbledon, sorteggio ingrato per Sinner: esordio tricolore con Nardi, derby con Musetti ai quarti e la mina vagante Alcaraz all’orizzonte - Wimbledon 2025 si apre con un sorteggio che mette alla prova il campione italiano Sinner, alle prese con un tabellone ricco di insidie e sorprese.

