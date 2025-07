WWE | Becky Lynch sbarca in TV con ‘Movers’ la nuova commedia FX

Becky Lynch, la celebre campionessa di wrestling, si fa strada anche nel mondo della comicità con il nuovo progetto FX, "Movers". Dopo aver dominato il ring, ora si prepara a conquistare lo schermo televisivo in questa divertente serie mockumentary ideata dai creatori di Reno 911!. Un'inedita avventura che promette di farci ridere e sorprendere, dimostrando che il talento di Becky va oltre le corde del ring. Resta con noi per scoprire cosa riserva il futuro di questa straordinaria atleta.

Becky Lynch si allontana momentaneamente dal ring per entrare nel mondo della commedia con un importante ruolo televisivo. Secondo quanto riportato da Deadline, Becky è entrata ufficialmente nel cast del nuovo pilot comico targato FX, Movers. Il progetto è ideato dai creatori di Reno 911!, Robert Ben Garant e Cathy Shim, che saranno anche protagonisti della serie in stile mockumentary. Movers ruota attorno alle vite caotiche e dipendenti di un gruppo di traslocatori, con gran parte della serie basata sull’improvvisazione. Becky Lynch si unisce a un cast di talento che include Maz Jobrani ( Friday After Next ), Darius Homayoun ( SexLife ), Tanael “TJ” Joachim, Manny Montana ( Ironheart ), oltre agli stessi Garant e Shim. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Becky Lynch sbarca in TV con ‘Movers’, la nuova commedia FX

In questa notizia si parla di: becky - lynch - commedia - sbarca

WWE: Si considera Becky Lynch vs Bayley per Evolution 2 - L'attesa per Evolution 2 si fa intensa con la rivalità tra Becky Lynch e Bayley in primo piano. Dopo un lungo periodo di assenza, Becky è tornata sul ring durante WM 41, sostituendo Bayley e sorprendendo tutti con un colpo di scena: la sua assenza era stata frutto di un piano architettato per mettere la sua avversaria fuori gioco.

FolleMente sbarca su Disney+: una commedia tra risate e pensieri d amore - Su Disney+ è arrivato FolleMente, il film di Paolo Genovese che ha conquistato il pubblico al cinema, diventando la commedia italiana più seguita della stagione. Da msn.com

La commedia sarda "Il gatto mammone" sbarca a Siviglia - "Il gatto mammone" diventa "El Rey Gaton" sul palco del Teatro TNT di Siviglia che sabato alle 21 ospiterà la commedia per ragazzi che La botte e il cilindro porta in scena in coproduzione con il ... unionesarda.it scrive