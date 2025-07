Schiaparelli ribalta gli archivi

Schiaparelli ribalta gli archivi, trasformando la passerella parigina in un vero e proprio museo di innovazione e creatività. La settimana di haute couture, tra pioggia e temperature autunnali, ha visto i grandi collezionisti immergersi in un mondo dove arte e moda si incontrano, con pezzi iconici come la Face bag a testimonianza di un’eredità che continua a sorprendere e reinventarsi. E tutto questo promette di lasciare il segno nel panorama della moda contemporanea...

La settimana di haute couture parigina, dal 7 all'11 luglio 2025, ha avuto inizio, come da tradizione, con il défilée di Schiaparelli al Petit Palais. Sotto una pioggia scrosciante e con temperature autunnali, i grandi compratori della maison, quelli che acquistano con il piglio di un collezionista di opere d'arte, sono arrivati vestiti di tutto punto, sfoggiando i pezzi simbolo dell'immaginario di Schiaparelli, come la Face bag, abbinati a quelli delle collezioni più recenti. A dimostrazione che il guardaroba Schiaparelli si costruisce andando indietro, negli archivi con pezzi classici, ma senza tralasciare le novità interpretative del direttore creativo, David Roseberry.

Con la sfilata Schiaparelli, alla Paris Haute Couture Week, Daniel Roseberry reinventa il dialogo tra epoche - «Voglio preservare la dimensione intima, artigianale e quasi sacra dell'alta moda», ha dichiarato il direttore creativo pochi giorni prima della sfilata ... Lo riporta vogue.it