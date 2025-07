Napoli l' area marina di Gaiola assediata dalle barche

L’area marina di Gaiola a Napoli, gioiello naturale e simbolo di tutela ambientale, è sotto assedio: le immagini delle telecamere mostrano barche che sfrecciano senza rispetto, ignorando limiti e distanze di sicurezza. Nonostante controlli e richiami alla prudenza, molte imbarcazioni persistono nelle violazioni, aumentando rischi e pericoli per la fauna e i visitatori. È fondamentale intervenire subito per proteggere questa preziosa oasi marina e garantire un futuro sostenibile.

Le immagini delle telecamere installate lungo la costa napoletana sono chiare: le barche sfrecciano a ridosso dell'aerea marina protetta della Gaiola. Il limite di velocità e quello della distanza da chi è in acqua viene completamente ignorato. Nonostante i controlli e gli appelli alla prudenza, una parte considerevole di imbarcazioni continua dunque a violare le disposizioni. E i pericoli aumetano.

