Von der Leyen critica la mozione di sfiducoia dell' estrema destra

Ursula von der Leyen si confronta con le accuse dell'estrema destra nel Parlamento europeo, difendendosi con determinazione dal fulcro dello scandalo "Pfizergate". La presidente della Commissione ha affrontato con fermezza le critiche sollevate da un gruppo di eurodeputati, respingendo con forza le insinuazioni che mirano a screditare il suo operato. In un clima teso e carico di tensione politica, la questione rimane al centro del dibattito europeo, sottolineando l'importanza di chiarire i fatti e difendere la trasparenza.

Strasburgo, 7 lug. (askanews) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è difesa con forza, nella plenaria del Parlamento europeo questo pomeriggio a Strasburgo, dalla accuse che le sono state rivolte da un gruppo di eurodeputati, con una mozione di censura per il suo comportamento nel cosiddetto "Pfizergate", ma non ha ritenuto di dover replicare alla fine del dibattito. La vicenda a cui fa riferimento la mozione di censura, presentata dall'eurodeputato conservatore rumeno Gheorge Piperea e sostenuta da circa un terzo del suo gruppo (Ecr), dalle due formazioni di estrema destra (Sovranisti e Patrioti), dagli italiani del M5S e da una parte dell'estrema sinistra, riguarda la mancanza di trasparenza nello scambio di messaggi Sms che ci fu, durante la pandemia di Covid-19, tra von der Leyen e Albert Bourla, il Ceo di Pfizer, durante i negoziati per i vaccini, che poi furono in gran parte forniti ai paesi Ue proprio da Pfizer.

Pfizergate, mozione di sfiducia contro von der Leyen per sms su vaccini Covid Pfizer con Bourla, voto a luglio - IL TESTO dell’eurodeputato Piperea - L'ombra di un nuovo scandalo scuote l'Unione Europea: una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, accusata di aver gestito in modo discutibile le comunicazioni sui vaccini Pfizer.

