It Wallet nuovi documenti nel portafoglio digitale | dall' Isee e i titoli di studio alla tessera elettorale ecco cosa cambia

It Wallet si prepara a rivoluzionare il modo di gestire i tuoi documenti digitali. Entro la fine dell’anno, potrai archiviare facilmente nel portafoglio digitale dell’app Io l’Isee, i titoli di studio, la tessera elettorale e molto altro. Un passo avanti verso una vita più semplice, sicura e connessa. Scopri come questa novità renderà ancora più smart e pratico il tuo rapporto con i documenti ufficiali.

