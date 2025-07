Vela Mondiali iQFoil 2025 | seconda giornata senza regate per il poco vento

La campagna dei Campionati Mondiali iQFoil 2025 di Aarhus si ferma di nuovo a causa del vento troppo leggero, lasciando gli atleti in attesa di condizioni ideali. Dopo un avvio intenso, la seconda giornata si conclude senza regate, evidenziando le sfide meteorologiche di questa stagione. Tutti gli appassionati restano sintonizzati, sperando in una ripresa delle competizioni per consacrare i nuovi campioni del windsurf olimpico.

Dopo un day-1 molto intenso, va in archivio senza regate purtroppo la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di iQFoil, evento clou stagionale per la classe olimpica del windsurf. Nella baia di Aarhus (in Danimarca) il vento leggero ha annullato di fatto il programma odierno, nonostante un tentativo andato poi a vuoto di disputare almeno una prova in campo maschile. Ieri la flotta maschile, suddivisa in due gruppi di qualificazione, ha visto infatti il completamento di quattro regate nel gruppo giallo e di tre nel blu in seguito all’interruzione della terza Course Race del giorno (successivamente si è disputato uno Slalom come nello Yellow Group), rendendo la classifica provvisoria a conti fatti parziale e incompleta in attesa che tutti gli atleti abbiano effettuato lo stesso numero di prove. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Mondiali iQFoil 2025: seconda giornata senza regate per il poco vento

