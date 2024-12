Gamberorosso.it - Non sono semplici verdure strizzate: il mallone è un piatto contadino (straordinario) amato in Campania

Cercare di capire cos'è ilsoltanto dal suo nome non è facile. Secondo la teoria più gettonata il termine si riferisce all’aspetto delleche lo compongono una volta, simile ad un grande mallo di noce. Gli ingredientiessenziali: solo foglie di rapa e patate, configurando questa specialità del salernitano comepovero per eccellenza. Ilsi mangia soprattutto in Valle dell’Irno, nell’Agro nocerino-sarnese e in Irpinia, ma a ridargli luce nel corso degli anni è stata una sagra a Bracigliano, in provincia di Salerno, con la tipica affluenza che solo queste meravigliose occasioni di aggregazione riescono a creare. L’Osteria La Pignata, nello stesso piccolo comune, lo propone con gran successo da ormai oltre 20 anni e oggi ilcontinua a intrufolarsi nei menu locali, viaggiando dall’entroterra verso i centri urbani, facendosi sempre più contemporaneo nella presentazione e negli abbinamenti.