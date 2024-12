Inter-news.it - Marchetti: «Inter attiva nel mercato invernale? Dico questo!»

Leggi su Inter-news.it

Luca, esperto di calcio, si è espresso sull’eventualità che l’venga nella finestradi calcio.IL COMMENTO – Lucaha parlato delle possibili mosse dell’a gennaio.il ragionamento da lui enucleato nel suo editoriale pubblicato su TMW: «L’, per ammissione dello stesso Marotta, non farà nulla in questa sessione di. Magari si preparerà alla prossima». Ciò a testimonianza di come i nerazzurri intendano sfruttare il periodo antecedente all’inizio della sessione estiva diper poter impostare le trattative che si auspicano di concretizzare nel 2025.-News -News, ultime notizieNews e calcio, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «nel!»)©-News.