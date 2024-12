La falsa moneta da 7 euro | si tratta di un fotomontaggio

Leggi su Open.online

Circola l’immagine di una presuntada 7che sarebbe destinata a entrare in circolazione a partire da gennaio 2025. Non c’è alcuna traccia sui siti ufficiali riguardo all’emissione di questo tipo di, mentre la notizia circola attraverso alcuni siti internet con titoli e introduzioni fuorvianti, ma che in fondo riportano una spiegazione che “smentisce” la narrazione stessa.Per chi ha frettaNon è prevista l’emissione di unada 7nel 2025.L’immagine che circola online è stata creata modificando unada 2presente su Wikipedia.Esiste da anni unacommemorativa portoghese da 7.5.AnalisiEcco un esempio di condivisione della foto su Threads:La narrazione dal 3 dicembre 2024Benché la narrazione circoli nei giorni tra Natale e capodanno 2024, l’immagine e la presunta notizia circola almeno da quasi un mese.