Bergamonews.it - Investita da un bimbo col bob, cade e batte la testa: 41enne in ospedale con l’elicottero

Selvino. Una donna milanese di 41 anni è stata soccorsa venerdì pomeriggio, 27 dicembre, in Corso Monte Rosa a Selvino, dopo essere statada un bambino a bordo di un bob all’interno di un’area ludica non organizzata, utilizzata come discesa dai ragazzi.La donna,ndo, ha battuto laperdendo momentaneamente i sensi. È stata trasportata in codice giallo in elicottero all’San Raffaele di Milano. Ilcon il bob si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Selvino.