Guida TV Sky Cinema e NOW: A Quiet Place - Giorno 1, Venerdi 27 Dicembre 2024

27sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, A1, un intenso prequel della saga A, diretto da John Krasinski e interpretato da Lupita Nyong'o. Ambientato in un apocalittico scenario a New York, il film racconta l'arrivo di misteriose creature aliene, cieche ma dotate di un udito straordinariamente sviluppato. Queste creature scatenano il caos in una città già in ginocchio, mettendo alla prova l'istinto di sopravvivenza dei protagonisti. I personaggi sono costretti a vivere in silenzio assoluto per evitare di essere rilevati da queste bestie mortali, dando vita a un thriller mozzafiato che esplora le paure più primordiali.