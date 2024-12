Tpi.it - Gigi D’Alessio sopravvissuto allo tsunami del 2004 in Indonesia: “Mi sentivo in colpa per essermi salvato”

Leggi su Tpi.it

delinSono passati vent’anni dche nelha ucciso oltre 230mila morte e devastato diversi Paesi che si affacciavano nell’Oceano Indiano.Tra coloro che sono scampati alla morte c’era anche il cantante, che in quei giorni si trovava in vacanza con la famiglia a Soneva Fushi, alle Maldive.Intervistato dal Corriere della Sera, l’interprete partenopeo ricorda: “In un attimo il mare diventò un mostro che divorò quel paradiso e la sua gente. Fu terribile”.“Arrivò un muro d’acqua alto metri. Feci appena in tempo a prendere in braccio mio figlio Luca chera aveva poco più di un anno. Riuscimmo poi a raggiungere tutti una zona sicura tra urla, disperazione, distruzione. Nulla si salvò”.spiega di essere stato fortunato: “Come spesso accade sono stati i più poveri, i più deboli, i più indifesi, coloro che non hanno fatto in tempo a trovare un posto sicuro”.