Gigi D’Alessio e lo tsunami del 2004 in Indonesia | Scampai la morte per un soffio con mio figlio sulle spalle

«In un attimo il mare diventò un mostro che divorò quel paradiso e la sua gente. Fu terribile». Non può e non vuole dimenticarequello che accadde il 26 dicembre. Il cantante neomelodico si trovava alle Maldive con i figli, aveva da poco registrato il suo undicesimo album in studio. Era a Soneva Fushi, per trascorrere le vacanze di Natale. Quel giorno di 20 anni fa avvenne una delle disastri naturali più letali. Poco prima delle 8 ora locale, in Italia era piena notte, vi fu un terremoto di magnitudo 9.2 nell’Oceano Indiano che provocò unocatastrofico. Furono 14 i Paesi che ne subirono le conseguenze, dall’al Sudafrica, dalla Thailandia alle Seychelles. Oltre 230 mila morti, travolti da un «muro d’acqua» implacabile. «Sembrava uno di quei disaster movie che vediamo al cinema.