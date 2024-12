Ilrestodelcarlino.it - Fioriere anti terrorismo, a Bologna arrivano le protezioni nei mercatini di Natale

, 27 dicembre 2024 - Probabilmente in tnon si sono accorti che qualcosa, neididi Santa Lucia e via Altabella, è cambiato. Eppure, a guardar bene, un mutamento significativo è avvenuto ed è frutto dell’attentato compiuto il 20 dicembre da un folle nel mercatino didi Magdeburgo, in Germania. Da allora, infatti, l’allerta da parte delle forze dell’ordine è stata alzata e per proteggere ibolognesi sono state installate-sfondamento. Il Comune ha posizionato le strutture su richiesta della questura, che ha agito d’intesa con la Prefettura. Per proteggere il mercatino di Santa Lucia lesono state installate sotto il portico dei Servi, mentre in via Altabella sono state installate all’imbocco di via Indipendenza e, dall’altro lato, nella zona della Curia.