Quotidiano.net - Eco-ansia e nostalgia, la moda degli anni ’90

Leggi su Quotidiano.net

"La, come fenomeno sempre più popolare tra i giovani, ha senso una volta che si considera l’insicurezza cronica che molte persone provano in quest’epoca di crisi climatica, turbolenze politiche e polarizzazione" afferma Britt Wray, autrice e ricercatrice nell’ambitoimpatti emotivi e psicologici che il cambiamento climatico sta provocando. È ormai qualche anno che per i Millennials, ma soprattutto per la generazione Z, è in corso un revival nostalgico90: dallo shopping vintage di capi di seconda mano – o nuovi, prodotti in quello stile – ai vinili e CD le cui vendite sono alle stelle, dalle fotocamere in bassa risoluzione ai “dumbphones”. Fomentata su TikTok e Instagram da hashtags e pagine interamente dedicate alle “90s vibes”, il ritorno all’esteticaNovanta è da tempo un vero è proprio fenomeno di tendenza tra i giovani.