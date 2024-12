Ilgiorno.it - Doppie interviste in parrocchia. Trentasei “artigiani di pace“ scrivono insieme il Manifesto

L’appello dell’arcivescovo per l’anno giubilare raccolto, per la Chiesa di Gorgonzola un mese di gennaio senza attività (salvo messe e funerali). Al loro posto, però, un collegamento serale di un’ora, tutti i giorni, dalle 20.30 alle 21.30, con il sito della. Dove andranno in scena duea sera e parole di: "In questi tempi difficili, l’unica cosa che davvero ci serve". È un’iniziativa curiosa e “tecnologica“ quella che parte il 7 gennaio alla comunità pastorale della Madonna dell’Aiuto gorgonzolese. A presentarla il parroco don Paolo Zago e Angelo Stucchi, ex sindaco e attivo collaboratore della. Saranno 36 i gorgonzolesi che, due alla volta e per tre settimane, andranno “in onda“ durante il collegamento con il sito. Tutte “coppie“ nella vita quotidiana in qualche modo contrapposte o comunque su parti opposte di una barricata, politica, generazionale, lavorativa: imprenditore e sindacalista; sindaca e membro della minoranza; nonno e nipote; medico e paziente.