Napolipiu.com - Di Marzio: “Danilo vuole liberarsi dalla Juve, il Napoli e Conte lo aspettano”

L'esperto di mercato rivela: il difensore brasiliano non si sente più centrale nel progetto bianconero e potrebbe. Gli azzurri in pole position.Ilsi prepara a rinforzare la rosa di Antonionel mercato di gennaio, con un focus particolare sulla difesa. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di, il nome in cima alla lista è quello di, che avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento.Il noto giornalista di Sky Sport ha fornito importanti aggiornamenti attraverso il proprio profilo: "Il difensore brasiliano ha capito di non essere più una priorità dellantus e di non essere tra i preferiti di Thiago Motta, per questogratis. Una situazione che va avanti da tempo, con solo l'emergenza infortuni che ha favorito il suo ritorno tra i titolari nelle ultime gare".