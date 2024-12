Spazionapoli.it - Danilo-Napoli, l’annuncio cambia tutto: la comunicazione della Juventus

Calciomercato, arriva un annuncio chenella trattativa delper: laha preso una decisione.Il nome forse più caldo in questi giorni di calciomercato per ilè il brasiliano. Il difensore brasiliano è stato fin qui poco utilizzato da Thiago Motta e, nelle occasioni in cui è sceso in campo, non ha di certo brillato. Si è così fiondato su di lui il, che lo ritiene il perfetto innesto d’esperienza per Conte, che dovrà fare a meno del leader difensivo Buongiorno per praticamenteil mese di gennaio. Non solo, perchè l’allenatore azzurro apprezzerbbe molto anche la sua duttilità e la capaictà di giocare in tutti i ruolidifesa.C’è però da convinceree calciatore. Per le ultime voci, il brasiliano avrebbe accettato la destinazione azzurra, ma l’accordo con la Juve non sembra vicino.