Metropolitanmagazine.it - Cynthia Erivo rivela di aver co-scritto una canzone originale per Elphaba in “Wicked: For Good”

La prima metà della saga in due parti dista avendo un successo enorme sia di pubblico che di critica, e l’interpretazione didella strega incompresa dalla pelle verde sta riscuotendo consensi. Ne sono una dimostrazione le nomination ai Golden Globe per il film e le prossime, sicure, nomination agli Oscar 2025. Nel suo approccio aha attinto alle sue esperienze personali. “So cosa si prova a entrare in una stanza dove le persone non vogliono che tu sia lì“, raccontaal podcast di Variety. “So cosa si prova a essere vittime di bullismo, a sentirsi rifiutati, a sentirsi non amati. Portare quei ricordi in superficie non è stato facile, ma è stato necessario per mostrare la vulnerabilità e la resilienza di“.ha parlato anche della sua performance canora.