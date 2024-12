Biccy.it - Cooper Koch sarà Luigi Mangione per Ryan Murphy? Le loro risposte

, il presunto killer che avrebbe ucciso il CEO di UnitedHeathCare, Brian Thompson, è diventato una celebrità sui social e per questo motivo non è da escludere che la sua storia possa essere raccontata in una serie tv. Il primo nome che è venuto in mente ai fan del true crime per interpretare il ragazzo in un’ipotetica trasposizione cinematografica è stato quello di, (Nicolas Maupas può tirare un sospiro di sollievo), già visto nei panni di Erik Menendez nella serie Monsters.Nicolas Maupas e, qualcuno li paragona: la presunta reazione dell’attore https://t.co/8TVp6SFVnd @LaSambruna— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 26, 2024, messo davanti a questa ipotetica esperienza, ha però preso le distanze: “Penso che dovrò allontanarmi dalla scena del crimine e fare qualcos’altro, è comunque esilarante che il pubblico mi chieda di interpretarlo“.