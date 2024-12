Top-games.it - Come BATTERE BURATTINO SENZA NOME Guida LIES OF P

Leggi su Top-games.it

of P ti ha gettato nel cuore di questa città decadente, dominata dalla furia di burattini assetati di sangue umano. Ma tu non sei unqualsiasi, sei Pinocchio, ilcon il potere straordinario di dire bugie, un’abilità unica in un mondo in cui le macchine non conoscono l’arte dell’inganno. Se vuoi saperepuoisei esattamente nel posto giusto.Oggi, vogliorti attraverso l’epica battaglia contro il, il Boss segreto diof P. Questo formidabile nemico si rivela solo quando hai già affrontato le sfide di Simon Manus,ho descritto nella precedente. Ilnon è da prendere alla leggera; è un avversario potente che si svela solo in circostanze particolari.Siamo qui per scoprire insiemesbloccare questo misterioso boss e, una volta fatto,affrontare una battaglia epica in cui solo sulle tue abilità e ciò che hai imparato nel corso del tuo viaggio attraversoof P potrà salvarti.