Ilrestodelcarlino.it - Chi sono Luca e Cristian, i due alpinisti trovati morti sul Gran Sasso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 27 dicembre 2024 – Erano due amici inseparabili,Perazzini eGualdi, 42 e 48 anni. Compagni di avventure, amanti della montagna. A Santarcangelo, città in cui entrambi risiedevano, li conoscevano in tanti. “Duedi appassionati di sport, specialmente di alpinismo e di arrampicata", hanno detto gli amici. Dispersi da domenica 22 dicembre sul, i corpi senza vitastati risolo questa mattina dalle squadre dei soccorsi che hanno dovuto interrompere le operazioni di soccorso nei giorni giorni a causa del maltempo. Erano "due scalatori esperti, con alle spalle una lunga esperienza e tantissime ore trascorse in quota – hanno detto i conoscenti di–. Hanno sempre fatto coppia fissa, in quasi tutte le loro escursioni. Anche questa voltapartiti insieme, il fine settimana appena trascorso, alla volta del