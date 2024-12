Anteprima24.it - Benevento, vacanze quasi finite: domani la ripresa, Oukhadda in dubbio per il Catania

Tempo di lettura: < 1 minutoagli sgoccioli per ilche(ore 14:45) tornerà ad allenarsi all’Imbriani dopo sei giorni di vacanza che hanno permesso ai calciatori di ricaricare le batterie in vista delladel campionato. Il prossimo impegno dei giallorossi è in programma il 5 gennaio quando al “Ciro Vigorito” arriverà il, squadra costruita per puntare senza mezzi termini al salto di categoria diretto ma che fino ad ora ha deluso le aspettative. Per quella data il tecnico delspera di poter disporre anche di Shady, che sta smaltendo il leggero infortunio muscolare e potrebbe anche essere disponibile per il match contro gli etnei. Alladel torneo il sicuro assente sarà il centrocampista Antonio Prisco dovendo scontare un turno di squalifica dopo il quinto cartellino giallo rimediato contro la Cavese.