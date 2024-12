Squid Game – stagione 2 | la spiegazione di ogni gioco della seconda stagione

Leggi su Cinefilos.it

2: ladiMolti dei giochi per bambini1 diritornano nella2, che vede anche l’aggiunta di nuovissimi giochi mortali. Dopo tre anni di attesa, la2 diha debuttato su Netflix il 26 dicembre 2024. Lee Jung-jae torna nei panni del vincitore di, Seong Gi-hun, che ora cerca di fermare la competizione dall’interno. Tuttavia, questo significa che deve affrontare di nuovo i giochi.La fine1 diaveva confermato che Gi-hun era ora in missione contro gli organizzatori dei giochi. Sebbene lasia stata ricca di azione e abbia visto Gi-hun collaborare con mercenari e sicari per abbattere i giochi,non ha perso di vista ciò che aveva reso la primacosì interessante.