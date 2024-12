Cultweb.it - Quando si giocò la prima partita di calcio della Storia (e come andarono le cose)?

Che il Boxing Day si un giorno cruciale per i tifosi diinglesi lo si capisce anche dal fatto che il 26 dicembre 1860 silaufficiale di. Le squadre partecipanti furono Sheffield FC e Hallam FC, i primi due club calcistici. La gara si svolse a Sandygate Road, il campo dapiù antico al mondo. Si giocava secondo le Sheffield Rules, con regole diverse da quelle moderne,squadre di 16 giocatori e l’assenza del fuorigioco. In quel giorno, per noi di festa, fu piantato un seme destinato a germinare presto.Laufficiale di, disputata per noi nel giorno di Santo Stefano, fu un derby. Ovvero tra due squadrestessa città: Sheffield FC e Hallam FC. Questi due club, entrambi fondati nella città di Sheffield, gettarono le basi per il moderno