Ilfattoquotidiano.it - Non m’interessa che Salvini venga condannato: restano i fatti (e Napoli disobbedì)

Il ministro Matteoè stato assolto dal Tribunale di Palermo perché il fatto non sussiste in ordine ai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. E questo è un fatto.e l’orgia dei politicanti a lui sodali non perde occasione, questo è indipendente dall’esito del processo, per insultare i magistrati e anche questo è un fatto. Così come è un fatto che l’ufficio del pubblico ministero della Procura della Repubblica abbia ritenuto che vi fossero elementi per una condanna del ministro. È un fatto che le condotte dell’allora ministro dell’Interno e vice presidente del Consiglio del governo giallo-verde fossero in violazione della Costituzione, del diritto internazionale, dell’etica pubblica, del Vangelo e della legge del mare. Questo è un fatto, anche se alla fine del procedimento penale si dovesse ritenere che non ci sia stato alcun reato.