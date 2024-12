Mistermovie.it - Mister Movie | Mrs. Doubtfire: Il Remake del 2025 con Will Smith è Solo un Falso?

Leggi su Mistermovie.it

Quest’anno sono circolate una serie di speculazioni online su un presuntodi Mrs.previsto per il, conprotagonista. Ma è reale o si tratta di un’invenzione?Il Poster Virale deldi Mrs.: Un’Illusione che Inganna i FanUn poster, diventato rapidamente virale su Facebook, suggerisce l’arrivo di undel classico del 1993 connei panni di Mrs.. L’immagine mostra l’attore con una parrucca, occhiali rotondi e un abito floreale che ricordano l’iconico look di Robiniams. Tuttavia, è ormai chiaro che si tratta di un: non ci sono piani ufficiali per un reboot.Attualmente, l’unico progetto legato a Mrs.è una rappresentazione teatrale musicale in scena a Broadway, che si concluderà entro novembre.