I pronostici di giovedì 26 dicembre | Premier League e Serie B

di26: Boxing Day in, si gioca anche un intero turno del campionato italiano diB.Dopo i due giorni di pausa per le festività natalizie si torna in campo nel giorno di Santo Stefano con otto partite del Boxing Day die dieci partite diB. Si parte alle 13:30 con il Manchester City di Guardiola che sta fronteggiando una crisi inedita: la partita con l’Everton sembra quella giusta per tornare alla vittoria, a patto di ritrovare smalto in attacco contro una difesa abbastanza solida che ha appena messo la museruola ai prolifici attacchi di Arsenal e Chelsea.Idi26B (LaPresse) – IlVeggente.it Il Bournemouth non è più una sorpresa e ha le carte in regola per continuare a volare anche al cospetto del deludente Crystal Palace.