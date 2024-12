Lapresse.it - Gaza, 14 morti in nuovi raid israeliani sulla Striscia: tra le vittime due bambini

Quattordici palestinesi sono rimasti uccisi inattacchi aereinelladi. Lo hanno riferito fonti mediche all’agenzia Anadolu. Otto persone, hanno spiegato, sono morte in uncontro un’abitazione nel quartiere di Sabra, nella parte meridionale di. Tra leci sono anche tre donne e due. Altre quattro persone sono stati uccise e altre sono rimaste ferite in un attacco un’altra abitazione nella città settentrionale di Jabalia. I corpi di due persone sono stati recuperati anche dopo un attacco con drone israeliano nel nord di Rafah, nel sud delladi.In un altroerano stati uccisi cinque reporter che lavoravano per Quds News Network. L’attacco aveva colpito un’auto all’esterno dell’ospedale Al-Awda, nel campo profughi di Nuseirat