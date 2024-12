Bergamonews.it - Gafforelli: “Punto a riportare Romano al suo ruolo di florida cittadina della bassa”

di Lombardia. Pare che la politica sia una missione per Gianfranco. Sindaco di Calcinate, PresidenteProvincia, dallo scorso 24 giugno è sindaco didi Lombardia. “Non mi manca l’esperienza e l’entusiasmo per rimettermi in gioco” disse nel giornosua proclamazione a primo cittadino di. Siamo andati a trovarlo a sei mesi dal nuovo incarico.Sindaco, ci racconti un momento significativo di questi primi mesi da sindaco?I primi cinque mesimia amministrazione sono stati intensi. Come tutti i comuni, ed in particolare adi Lombardia, entrare nei meccanismimacchina burocratica richiede tempi, impegno costante e particolare attenzione. Ma soprattutto disponibilità all’ascolto delle esigenze di tutti i cittadini. E questo ritengo sia uno dei miei punti di forza in politica.