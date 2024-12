Lanazione.it - Firenze, capodanno all’Astra con buffet, brindisi e anteprima del film ‘L’uomo nel bosco’

, 26 dicembre 2024 -al cinema Astra di piazza Beccaria concon. Per la sera di San Silvestro, alle 21dolce condi benvenuto. Alle 21.30 ci sarà l’assoluta de “L’uomo nel bosco (Misèricorde)”, il nuovo lungometraggio di Alain Guiraudie che uscirà nelle sale il 16 gennaio, al primo posto dei miglioridell'anno dei Cahiers du Cinema, che finirà intorno alle 23.20, per poi permettere agli spettatori di brindare al nuovo anno alla mezzanotte. Ilsi svolge nel villaggio di Saint-Martial nel Sud della Francia. Il trentunenne Jérémie (Félix Kysyl) si reca al funerale del titolare della panetteria, dove ha lavorato in passato e a cui era molto legato. Quando decide di fermarsi qualche giorno in più per stare vicino a Martine (Catherine Frot), la vedova del panettiere, non immagina che ben presto si troverà al centro di una serie di eventi del tutto inaspettati.