Biccy.it - Federica Panicucci protagonista di Natale e Capodanno: “Per me un privilegio”

Leggi su Biccy.it

è ormai da anni la padrone di casa di Canale 5 delle festività di. È lei la padrona di casa del concerto died è lei la padrona di casa del concerto di.“Per me è un, è un regalo perché posso passarenelle case di tutti gli italiani, ne sono veramente felice; pensa: è come se avessi un posto a tavola nei cenoni di tutti gli italiani, in due serate estremamente simboliche e piene di significato, la notte die il 31 dicembre, quando tutti sono riuniti con i con parenti e affetti“, ha dichiarato a Novella 2000. “Con Mattino 5 e Mattino 4? Riprendo dopo la befana, martedì 7 gennaio.sarà come sempre in famiglia a casa e poi festeggerò ila Catania in diretta con l’evento su Canale 5. Mi piace tantissimo; dicembre in generale lo adoro, addobbo casa.