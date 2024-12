Secoloditalia.it - Aereo precipitato in Kazakistan, filmati a bordo e foto puntano su due piste e un unico sospetto: è stato abbattuto? (video)

Leggi su Secoloditalia.it

I primi accertamenti, i dubbi, le ipotesi in campo e soprattuttoe immagini che imperversano via social aprono a uno scenario inquietante. A ipotesi che smentirebbero la prima pista formulata nella giornata di Natale, quando è sembrata accreditarsi la teoria dei problemi legati al maltempo o al possibile impatto con uno stormo di uccelli (il cosiddetto fenomeno del bird strike). In queste ore, suffragata da scatti e sospetti, sul disastro dell’dell’Azerbaigian Airlinesin– una tragedia che ha provocato la morte di 39 persone tra passeggeri e equipaggio – si insinua sempre più insistentemente la tesi dell’«incidente militare». E spunta più inquietante che mai l’interrogativo a cui le indagini dovranno dare una risposta esauriente: il velivolo èin, i sospetti e le immaginiÈ ancora presto per rispondere con relativa certezza, ma è un fatto chediffusi su Telegram alimentano dubbi rispetto alla versione proposta dall’inizio della giornata.