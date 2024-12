Pianetamilan.it - Milan, Camarda: il 2024 tra record, prospettive e non solo

Francesconon è piùil futuro del calcio italiano, ma anche il suo presente. L’attaccante classe 2008 del, dopo aver stupito tutti con il suo precoce esordio in Serie A e in Champions League, sta conquistando sempre più spazio nella prima squadra rossonera. Il 9 novembre, nella partita contro il Cagliari,ha scritto un altro capitolo della sua incredibile carriera, diventando il giocatore più giovane di sempre a partire titolare in una partita di Serie A con il. Il percorso dinelè iniziato nel 2015, quando è entrato nel settore giovanile del club rossonero. Da lì, la sua ascesa è stata vertiginosa: nel 2021, a 14 anni, ha vinto il campionato Under 15 con il, segnando una quantità impressionante di gol. In quegli anni, infatti, ha realizzato oltre 400 gol in sole tre stagioni, dimostrando fin da subito una capacità realizzativa fuori dal comune.