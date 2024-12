Ilfattoquotidiano.it - Il captcha di Natale: oggi l’umanità saprebbe affermare “non sono un robot”?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quante volte, accedendo ad un sito o ad un servizio online, vi sarà capitato di dover passare le forche caudine che impongono di dimostrare di essere un utente in carne ed ossa e non un sistemaizzato?i meccanismi di riconoscimento degli “umani” che funzionano poco in Rete e che nel mondo realepalesemente additati come inefficaci e inattendibili.Il problema non è solo tecnologico. In gioco c’è la nostra sensibilità, quella che ciascuno vede calpestata ogni giorno ovunque si vada a volgere lo sguardo. Il nostro cuore è probabilmente più severo del cosiddetto “” (Completely Automated Public Turing-test-to-tell Computers and Humans Apart la versione discorsiva dell’acronimo) che da anni riconosce se a far richieste o ad operare è un utente o un sistema automatico.I server di mezzo mondo si accontentano di aprire le porte a chi riconosce semafori, biciclette o attraversamenti pedonali, oppure a chi riesce a digitare in maniera corretta una frase proposta sullo schermo in modo da ingannare un eventuale computer ma non la vista dell’occhio.